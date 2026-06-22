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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rus turist bahçede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Rus turist bahçede ölü bulundu

        Antalya'da bir evin bahçesinde hareketsiz yatan Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kente 12 gün önce gelen Rus turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rus turist bahçede ölü bulundu

        İHA'da yer alan habere göre; olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2240. Sokak’taki 3 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybeden kişinin üzerinden çıkan pasaporttan 51 yaşındaki Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğunu belirledi. Tremasov’un 10 Haziran’da Antalya Havalimanı üzerinden kente giriş yaptığı öğrenildi. Tremasov’un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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