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Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' adlı açık deniz devriye gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Karadeniz'e açılmak için Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İHA

Ege Denizi'nden saat 18.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz gemisi saat 19.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını önünden ilerleyen savaş gemileri Nara Burnu’nu döndükten sonra Karadeniz’e açılmak için Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus ve İngiliz savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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