        "Ruslar kaybettikleri her doları sayar" | Dış Haberler

        "Ruslar kaybettikleri her doları sayar"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna için kullanılması gerektiğini işaret ederek "Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri her dolar ve euroyu sayarlar" dedi.

        Giriş: 16.12.2025 - 18:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:13
        "Ruslar kaybettikleri her doları sayar"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın savunması için kullanılması çağrısını yineleyerek, "Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri her dolar ve euroyu sayarlar." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ortaklarıyla birlikte sadece kanın dökülmesini durdurmak için değil, Rusya sınırlarındaki durumu kalıcı olarak değiştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Amaçlarının, Rusya'nın bir daha savaş başlatma fırsatı bulamaması olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu aynı zamanda Rusya'nın nihayet hukukun üstünlüğüyle yaşamayı öğrenmesini sağlamakla da ilgilidir. Ve bu ancak gerçek bir hesap verebilirlik varsa, saldırganın cezalandırılması kaçınılmaz hale gelirse işe yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Şu anda Avrupalı liderlerin masasında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin kritik bir karar olduğunu hatırlatan Zelenskiy, bu varlıkların çoğunun Avrupa'da bulunduğuna dikkat çekti. Zelenskiy, bu fonların Rus saldırganlığına karşı kullanılması gerektiğini savunarak, "Bu Rus varlıkları, Rusya'nın kendi saldırganlığına karşı savunma amacıyla tam olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemelidir. Bu aynı zamanda adaletin, Rusya'nın gerçekten hissedeceği bir şekilde tesis edilmesiyle de ilgilidir." diye konuştu.

        Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zihniyetine dair değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Rusya'nın paraya verdiği önemin altını çizerek, "Putin insanlara inanmıyor. O sadece güce ve paraya inanıyor. Ruslar ölülerini saymazlar ama kaybettikleri her doları ve her avroyu sayarlar. İşte bu yüzden Rus parası konusunda güçlü bir karara ihtiyaç var. Bu fonlar Rusya'ya karşı savunma için çalışmalıdır. Sizi bunu desteklemeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

        #Ukrayna
        #rusya
