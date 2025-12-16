"Ruslar kaybettikleri her doları sayar"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın savunması için kullanılması çağrısını yineleyerek, "Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri her dolar ve euroyu sayarlar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ortaklarıyla birlikte sadece kanın dökülmesini durdurmak için değil, Rusya sınırlarındaki durumu kalıcı olarak değiştirmek için çalıştıklarını vurguladı. Amaçlarının, Rusya'nın bir daha savaş başlatma fırsatı bulamaması olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu aynı zamanda Rusya'nın nihayet hukukun üstünlüğüyle yaşamayı öğrenmesini sağlamakla da ilgilidir. Ve bu ancak gerçek bir hesap verebilirlik varsa, saldırganın cezalandırılması kaçınılmaz hale gelirse işe yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şu anda Avrupalı liderlerin masasında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin kritik bir karar olduğunu hatırlatan Zelenskiy, bu varlıkların çoğunun Avrupa'da bulunduğuna dikkat çekti. Zelenskiy, bu fonların Rus saldırganlığına karşı kullanılması gerektiğini savunarak, "Bu Rus varlıkları, Rusya'nın kendi saldırganlığına karşı savunma amacıyla tam olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemelidir. Bu aynı zamanda adaletin, Rusya'nın gerçekten hissedeceği bir şekilde tesis edilmesiyle de ilgilidir." diye konuştu.