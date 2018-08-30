Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı'nın en dikkat çeken araçlarından birisi de Rus markası Aurus oldu. Bentley ve Rolls Royce gibi araçlarla rekabet etmek için onların standardında üretilen araç aynı zamanda Devlet Başkanı Putin'in makam aracı.

Putin, yeniden seçilmesinden sonra yemin törenine giderken bu aracın 'Kortej' adı verilen modelini kullanmış ve büyük ilgi çekmişti.

Şimdi ise aynı marka, Senat isimli yeni limuzinini görücüye çıkardı.

İLK RUS HİBRİT ARAÇ

Aurus, motoru ile şanzımanı arasında elektrikli bir motorun yer aldığı, seri üretim ilk Rus hibrit aracı olma özelliğini taşıyor.

Araç, Rusya Otomotiv Araştırmaları enstitüsü NAMI ile Rus otomobil üreticisi Sollers'in ortak çalışması ile üretildi.

Otomobilin dış görünüşü 1945 yılında üst düzey devlet yöneticilerinin makam aracı olarak tasarlanan Sovyet otomobili ZİS-110'u andırıyor.

Aurus otomobilinin parçaları, yarısı Rus olmak üzere yaklaşık 150 şirket tarafından tedarik edildi. V8 motoru ise Porsche Engineering ile birlikte yapıldı.

Aurus'un önümüzdeki seneden itibaren aralarında bir SUV versiyonunun olacağı yeni modellerle tüm dünyaya ihraç edilmesi bekleniyor.

Aracın ilk etapta yılda 5 bin adetlik üretim kapasitesine, arkasından da 10 bin adete ulaştırılması hedefleniyor.

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