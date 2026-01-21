Habertürk
        Russell Brand, iki ayrı cinsel suçlamadan kefaletle kurtuldu

        Russell Brand, iki ayrı cinsel suçlamadan kefaletle kurtuldu

        iki ayrı cinsel suçlamayla ilgili olarak yargılanan oyuncu ve komedyen Russell Brand, kefaletle serbest bırakıldı

        Giriş: 21.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:11
        Cinsel saldırıdan kefaletle serbest
        Ünlü oyuncu Russell Brand, cinsel saldırı suçlamalarından kefaletle serbest bırakıldı.

        Florida'daki evinden video bağlantısıyla İngiltere'deki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Russell Brand, iki ayrı cinsel suçlamayla ilgili olarak ifade verdikten sonra kefaletle serbest bırakıldı. İddialara göre, Brand'in itham edildiği cinsel saldırılar, 2009'da Londra'da meydana geldi.

        50 yaşındaki İngiliz oyuncu, sadece 6 dakika süren duruşmada, sadece adını ve doğum tarihini doğrulamak için konuştu. Mahkeme belgelerine göre, son iki suçlama, her ikisinin de 2009'da Londra'da gerçekleştiği iddia edilen bir tecavüz ve bir cinsel saldırı iddiasını içeriyor.

        Russell Brand daha önce, 1999 ila 2005 arasında 4 kadına yönelik iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı suçlamasıyla itham edilmiş, iddiaları reddetmişti. Oyuncu, bu suçlamalarla ilgili olarak, bu yılın ilerleyen aylarında yargılanacak.

