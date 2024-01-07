Russell Crowe: Kafası kesilerek idam edilen son kişinin soyundan geliyorum

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"BENİ BAZI MACERALAR BEKLİYOR"

Russell Crowe, "Sonunda İtalyan bağlantılarımı öğrenmek çok güzel ve gördüğüm kadarıyla İtalya'da hiç gitmediğim yerler var. Görünüşe göre beni bazı maceralar bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraflar: AP, Reuters