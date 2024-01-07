Russell Crowe: Kafası kesilerek idam edilen son kişinin soyundan geliyorum
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu Russell Crowe, 18'inci yüzyılda başı kesilerek idam edilen 11'inci Lord Lovat'ın soyundan geldiğini açıkladı
Galdyatör filmleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscarı kazanan Russel Crowe, soyağacına dair ilginç bilgiler paylaştı.
59 yaşındaki Russell Crowe, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 11'inci Lord Lovat ünvanlı Simon Fraser ile doğrudan akraba olduğunu duyurdu.
KAFASI KESİLEREK İDAM EDİLEN SON KİŞİ
1747'de vatana ihanet suçuntan ölüm cezasına çarptırılan Simon Fraser, İngiltere'de kafası kesilerek idam edilen son kişi olarak biliniyor.
Russell Crowe, "Uzun bir süredir İtalyan kökenlerime dair araştırma yapıyorum. Folklorik aile hikâyeleri ve yazım hataları yüzünden birçok yanlış yola sapmıştım" diyere ulaştığı sonuçları takipçileriyle paylaştı. Yeni Zellandalı oyuncu, "Onu biraz araştırın, enteresan bir karaktermiş. Ona; 'Yaşlı Tilki' derlermiş" dedi.
Russell Crowe, 11'inci Lord Lovat'ın ölümünü anlatırken "Bıçak boynuna saplandığında hâlâ gülüyormuş ve böylece gülmekten ölmüş. Büyüleyici" ifadelerini kullandı.
"BENİ BAZI MACERALAR BEKLİYOR"
Russell Crowe, "Sonunda İtalyan bağlantılarımı öğrenmek çok güzel ve gördüğüm kadarıyla İtalya'da hiç gitmediğim yerler var. Görünüşe göre beni bazı maceralar bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Fotoğraflar: AP, Reuters