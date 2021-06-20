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HaberlerMagazinRüştü Onur Atilla: Baba, evladı için kendini feda edebilir - Magazin haberleri
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Rüştü Onur Atilla: Baba, evladı için kendini feda edebilir

Show TV ekranlarının sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Rüştü Onur Atilla, baba olmanın hayatına kattıklarını ve oğulları ile yapmaktan en çok keyif aldığı aktiviteleri anlattı

Rüştü Onur Atilla: Baba, evladı için kendini feda edebilir - Magazin haberleri

Rüştü Onur Atilla, MAG Dergisi'ne konuştu. "Çocuğun ihtiyacı neyse öyle davranmak gerekiyor. Her zaman otoriter veya her zaman yaşıtı gibi davranırsam bu samimi değil. Ben de bir insanım ayrıca, her gün her türlü duyguyu yaşıyoruz" diyen Rüştü Onur Atilla sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklara rol yapmak yerine olduğum gibi davranırsam daha faydalı olacağıma inanıyorum. Yorgunken yorgun değil gibi, mutsuzken neşeli gibi yaparsam inanın onlar bunu anlarlar... Halbuki ben ne kadar açık olursam onlar da öyle olacaklardır. Diğer yandan çocuğun bazen bir yol gösterici lidere bazen de dertleşebileceği arkadaşa ihtiyacı olacaktır. Bazen otoriter anne&baba, bazen arkadaş anne&baba... Ben de Sinem de elimizden geldiği kadar bu ihtiyaçları için yanlarındayız."

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