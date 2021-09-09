Danıştay kararı verdi! Rüşvet alan memur yandı! 0:00 / 0:00

İHA

Zonguldak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan C.M. ve mesai arkadaşı ormandan odun kaçırdığı iddia edilen A.Y. hakkında tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcılığı’na giden A.Y., odunların iadesi için orman muhafaza memuru C.M.’nin kendisinden rüşvet istediğini öne sürdü.

400 TL RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, C.M.’yi fiziki takibe aldı. A.Y., bir pidecide muhafaza memuru C.M. ile buluştu. C.M., iddiaya göre odunların iadesi karşılığında 500 lira aldı.

Paranın 100 liralık bölümünü A.Y.’ye iade eden C.M. görüntülerin polis kamerasınca kayıt altına alınmasıyla suçüstü yakalandı.

MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan C.M. görevden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatılan C.M., Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten çıkarıldı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren C.M., işlemin iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

DANIŞTAY KARARIYLA MEMURİYETTEN ATILDI

Mahkeme, davayı reddetti. C.M. karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi, davacı hakkında 'son savunma alınmadığı' gerekçesi ile istinaf başvurusunu kabul ederek İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Bu kez kararı Orman Genel Müdürlüğü temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını yerinde bulunca C.M., memuriyetten atıldı.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

Danıştay kararında şöyle denildi: “Davalı idare tarafından sunulan temyiz dilekçesi ve eklerin incelenmesinden; davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası tesis edilmeden önce, savunmanın alındığı anlaşılmaktadır. Bölge İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”