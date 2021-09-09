Danıştay kararı verdi! Rüşvet alan memur yandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı RÜŞVET! Son dakika: Danıştay'dan tartışmalı memur hakkında flaş karar - Haberler
ABONE OL

Danıştay kararı verdi! Rüşvet alan memur yandı!

Orman kaçakçılarını suçüstü yakalayan muhafaza memuru, odunların iadesine karşılık 400 lira rüşvet aldı. Kamera görüntüleriyle rüşvet aldığı ispatlanan devlet memuru, memuriyetten atıldı. Kararı Danıştay da onayınca 30 yıllık memur, 400 liralık rüşvet yüzünden mesleğinden oldu

RÜŞVET! Son dakika: Danıştay'dan tartışmalı memur hakkında flaş karar - Haberler
Danıştay kararı verdi! Rüşvet alan memur yandı!
0:00 / 0:00
İHA

Zonguldak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan C.M. ve mesai arkadaşı ormandan odun kaçırdığı iddia edilen A.Y. hakkında tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcılığı’na giden A.Y., odunların iadesi için orman muhafaza memuru C.M.’nin kendisinden rüşvet istediğini öne sürdü.

400 TL RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, C.M.’yi fiziki takibe aldı. A.Y., bir pidecide muhafaza memuru C.M. ile buluştu. C.M., iddiaya göre odunların iadesi karşılığında 500 lira aldı.
Paranın 100 liralık bölümünü A.Y.’ye iade eden C.M. görüntülerin polis kamerasınca kayıt altına alınmasıyla suçüstü yakalandı.

MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan C.M. görevden uzaklaştırıldı. Hakkında soruşturma başlatılan C.M., Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten çıkarıldı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren C.M., işlemin iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

DANIŞTAY KARARIYLA MEMURİYETTEN ATILDI

Mahkeme, davayı reddetti. C.M. karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi, davacı hakkında 'son savunma alınmadığı' gerekçesi ile istinaf başvurusunu kabul ederek İdare Mahkemesi kararını kaldırdı. Bu kez kararı Orman Genel Müdürlüğü temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını yerinde bulunca C.M., memuriyetten atıldı.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

Danıştay kararında şöyle denildi: “Davalı idare tarafından sunulan temyiz dilekçesi ve eklerin incelenmesinden; davacı hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası tesis edilmeden önce, savunmanın alındığı anlaşılmaktadır. Bölge İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MSB'den 9 Eylül mesajı - ÖZEL VİDEO
GÜNDEM MSB’den 9 Eylül paylaşımı
MASKELİ BASKIN! Son dakika: Bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladılar - Adana haberleri
GÜNDEM Kız meselesi dehşetle bitti! Ölü ve yaralılar var!
KATİL BABA... Son dakika: Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü
OKUL DEVRİYESİ... Son dakika: 996 şüpheli yakalandı! - Haberler
GÜNDEM Okulda denetim: 996 şüpheli yakalandı!
Mahkeme 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
GÜNDEM 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödemesi
9 Eylül İzmir'in kurutuluşu'nın 99. yıl dönümü | İzmir'in kurtuluşu mesajları
GÜNDEM Kurtuluşun 99. yılına özel mesajlar
ŞAFAK BASKINI... Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi yakalandı
GÜNDEM Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 kişi yakalandı
Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.