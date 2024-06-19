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        Haberler Dünya Rusya: ABD, Kore Yarımadasında kaos yaratmayı hedefliyor | Dış Haberler

        Rusya: ABD, Kore Yarımadasında kaos yaratmayı hedefliyor

        ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD bölgede durumu baltalamayı, kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 22:13 Güncelleme: 19.06.2024 - 22:13
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        Rusya'dan ABD'ye: Kaosu hedefliyor
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda "kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu’ya dönüştürmeyi hedeflediğini" söyledi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD’nin Kore Yarımadası’na yönelik siyasetini değerlendiren Zaharova, ABD ile Güney Kore’nin nükleer silahlarla ilgili ortak planlama yaptığını belirtti.

        Zaharova, "Bu, yalnızca Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymakla sınırlı değil, Rusya ile Çin’in stratejik açıdan önlenmesini de amaçlıyor. Nükleer silahın kullanımıyla jeopolitik silahlı çatışma senaryoları üzerinde çalışılması durumu daha gerginleştiriyor, barış ve istikrarı baltalıyor, bölgeyi nükleer felakete sürüklüyor." dedi.

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        ABD’nin Kore Yarımadası’na yönelik saldırgan siyaset izlediğini belirten Zaharova, "ABD bölgede durumu baltalamayı, kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu’ya dönüştürmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

        Zaharova, ABD’nin bu amaç doğrultusunda Japonya’yı da kullandığını söyleyerek, "ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya’nın uzak doğudaki sınırlarına yönelik herhangi bir tehdide yeterli müdahale tedbirleriyle karşılaşacağını bilmeli." diye konuştu.

        "AMERİKAN NÜKLEER SİLAHININ AVRUPA'DAN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO ülkelerinin nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelere başladığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun Avrupa’nın güvenliği için tehdit yarattığını vurguladı.

        Zaharova, "Bu konudaki taleplerimiz değişmedi. Bunların arasında tüm Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan çıkarılması ve bu silahların konuşlandırılmasına yönelik altyapının ortadan kaldırılması yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Fransa ve Ermenistan arasında askeri teknik alanında işbirliği anlaşması imzalanmasını da değerlendiren Zaharova, "Paris, Güney Kafkasya'da yeni bir silahlı çatışmayı kışkırtıyor. Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor." dedi.

        "TÜRKİYE İLE HER SEVİYEDE ETKİLEŞİMİ SÜRDÜRÜYORUZ"

        Türk istihbaratının Rusya’ya bilgi vererek Moskova’da bir terör saldırısını önleme konusunda yardımcı olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu ancak Rus özel servisinin yorumlayabileceğini söyledi.

        Sözcü Zaharova, Türkiye ile her seviyede etkileşimi sürdürdüklerini ve gündemdeki tüm konuları istişare ettiklerini dile getirdi.

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        #zaharova
        #ABD kaos
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