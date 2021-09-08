Son dakika bilgilerine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Rus haber ajansı RIA'nın aktardığı habere göre kazaya ilişkin başka bir detay ise verilmedi.
55 yaşındaki Ziniçev, Mayıs 2018'den beri Acil Durumlar Bakanlığı görevini sürdürüyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmadan önce KGB'de görev yapan Ziniçev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Federal Güvenlik Hizmetinde çalışmaya devam etti.
Ziniçev 2006'dan 2015'e kadar Rusya Devlet Başkanı Vlaidimir Putin'in kişisel emir subayı olarak çalıştı.
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