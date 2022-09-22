Rusya'nın bütçesi delindi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bu ülkede bütçenin açık vermesine yol açtı.

Rusya'da devlet bütçesi yılın ilk 7 ayında 500 milyar Ruble fazla verirken sadece ağustos ayında 360 milyar ruble (5.9 milyar dolar) açık verildi. Ekonomistler ağustosta verilen yüksek açığın nedeninin enerji ihracatındaki düşüş olduğuna işaret etti.

Söz konusu ayda Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı savaş öncesi dönemin 5'te 1'ine kadar geriledi. Eylül ayı başında Rus hükümeti bunun yanında Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya gaz akışı sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattının yaptırımlar kaldırılana kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Bunun yanında Rusya'nın bütçesine önemli katkıda bulunan petrolün fiyatında da gerileme kaydedildi. Haziran ayında 120 doların üzerinde olan petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 100 doların altına geriledi.

ENERJİ DIŞI GELİRLER DE DÜŞTÜ

Bunların sonucu olarak bütçe gelirlerinin yarısını oluşturan petrol ve gaz gelirleri yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düştü. Bunun yanında petrol ve doğalgaz dışı bütçe gelirleri de resmi verilere göre geçen yıla göre yüzde 37 geriledi.

Rusya şubat ayında başlayan işgal girişiminin ardından ilk başta Batının yaptırımlarına karşı dirençli görünüyordu ancak tablo son aylarda değişmeye başladı. Rus doğalgaz devi Gazprom yılın ilk 8 ayında üretiminin geçen yıla oranla yüzde 15, ihracatının ise yüzde 24 düştüğünü açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Rus ekonomisi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 daraldı. Rusya Merkez Bankası geçen hafta yayımladığı raporda ihracatta düşüşün devam etmesini beklediğini belirterek ekonomik görünüme ilişkin uyarıda bulundu.

KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 küçülmesini beklediklerini belirterek, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor” dedi.

Reşetnikov, Rus rublesi döviz kurunun mevcut seviyesine kıyasla zayıflamasını beklediklerini aktararak, “Ancak ruble döviz kurunun gelecek 5 yıl boyunca geçtiğimiz 5 yıla kıyasla yüzde 10 ila 15 arasında daha güçlü olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin de 2023 yılında bütçe açığının 3 trilyon rubleyle GSYH'ye oranının yüzde 2'yi bulmasını beklediklerini açıkladı. Oranın 2025'te yüzde 0.7'ye gerilemesini beklediklerini ifade etti.