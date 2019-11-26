Rusya çiftçiler, ineklerin süt miktarını ve kalitesini artırmak için teknolojiden faydalandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte ineklere sanal gerçeklik (VR) gözlükleri takıldı.

Yapılan testler, VR gözlüğü takılan ineklerde anksiyete oranının azaldığını, bu olumlu etkinin sürüye de yansıdığı anlaşıldı.

Çiftlik yöneticileri, VR gözlükleri sayesinde ineklerin hem süt miktarının arttığını, hem de daha kalite süt vermeye başladıklarını vurguladı.