Reuters

Şubat ayında Ukrayna'da başlayan savaşın ardından global otomobil markalarının tek tek terk ettiği Rusya otomobil pazarı, Ağustos ayında yüzde 62.4 oranında daraldı.

Avrupa İşletmeler Birliği (AEB) verisine göre, ülkede Ağustos ayında 41 bin 698 adet yeni araç satıldı. Geçen yılın Ağustos ayında ise bu rakam 110 bin seviyesindeydi.

Kısa bir süre öncesine kadar batılı üreticilerin fabrikalarının bulunduğu Rusya, batı ile karşılıklı atılan yaptırım adımları sonucunda söz konusu yatırımları elinden kaçırmıştı.

Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti.

Rusya otomobil pazarı Temmuz ayını da yüzde 75 daralma ile geride kapatmıştı.