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HaberlerDünya

Rusya'da uçakların kanatları birbirine takıldı

İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda pistte ilerleyen iki uçağın kanatları birbirlerine takıldı. Pilotların durumu fark etmesi üzerine hafif hasarla atlatıldı.

Rusya'da pistte ilerleyen iki uçağın kanatları birbirlerine takıldı

Rusya’da iniş yapan 2 uçağın kanatları birbirine takılınca korku dolu anlar yaşandı.

Başkent Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na gece saatlerinde meydana gelen olayda, Belarus’un başkenti Minks’ten gelen bir yolcu uçağının kanadı havaalanında uçuşa hazırlanan başka bir yolcu uçağının kanadına takıldı.

Uçağın pilotu kanatların birbirine takılmasını hissetmesi üzerine uçağı durdurdu. Pilotun dikkati sayesinde uçakta büyük bir maddi hasar ve yolcuların zarar görmesinin önüne geçildi.

Kazanın ardından her iki uçak da hangara çekilerek hasar tespit çalışmalarına başlandı. Uçuşa hazırlanan uçağın yerine ise başka bir uçak kullanıldı.

 

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