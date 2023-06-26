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Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

Rusya'nın bazı bölgelerinde Wagner'in Rus hükümetine isyanı nedeniyle uygulanan önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

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HABERTURK.COM / AA
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte 24 Haziran'da Wagner'in Rus hükümetine isyanı sebebiyle devreye konulan terörle mücadele operasyon durumu kapsamındaki tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Sobyanin, ayrıca gelişmeler sebebiyle iptal edilen mezuniyet töreninin de 1 Temmuz'da yapılacağını belirtti.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada da Moskova bölgesinde alınan tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.

     

    Diğer yandan, Rusya'nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

    Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

     

    Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

    Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

     
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.
  • Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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