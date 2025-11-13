Habertürk
Habertürk
        Rusya'da yapay zekalı insansı robotu tanıtım sırasında yere düştü - Teknoloji Haberleri

        Rusya'da yapay zekalı insansı robotu tanıtım sırasında yere düştü

        Rusya'nın ilk antropomorfik robotu AIdol, Moskova'daki teknoloji etkinliğinde tanıtım sırasında sahneye çıktıktan saniyeler sonra yere düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 13.11.2025 - 12:41
        Yapay zeka insansı robotu rezil oldu!
        Rusya'nın ilk yapay zekalı insansı robotu AIdol için Moskova'da tanıtım etkinliği düzenlendi. Rocky filminin müziği eşliğinde sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan 95 kilogram ağırlığındaki robot, yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybedip düştü. Görevliler robotu sürükleyerek sahneden çıkardı. Mühendisler sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

        HENÜZ TEST AŞAMASINDAYDI!

        Rus robotik firması Idol'ün CEO'su Vladimir Vitukhin, robotun henüz test aşamasında olduğunu ifade etti. Vitukhin, "Umarım bu hata bir tecrübeye dönüşür" dedi.

        Geliştiricilere göre robot, iki ayak üzerinde yürümek, nesneleri hareket ettirmek ve insanlarla iletişim kurmak olmak üzere 3 temel işlevi yerine getirebiliyor, 6 saate kadar otonom olarak çalışabiliyor. Geliştiriciler, böyle bir robotun imalat ve lojistik sektörlerinin yanı sıra bankalarda, havaalanlarında veya diğer kamusal alanlarda da kullanılabileceğine inanıyor. Robotun gerçekçi yüz ifadeleri ve duygusal tepkilerinin "Aidol'ü diğer küresel modellerden ayıran temel özellik" olduğu, "yüzünün" en az 12 temel duyguyu gösterebildiği belirtiliyor.

