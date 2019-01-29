Lavrov, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen Washington'un tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirten Lavrov, "Elbette, ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bunun aslında Venezuela'da açık bir şekilde meşru yönetimi devirme politikası olduğunu vurguladı.

ABD'nin Venezuela'da yasa dışı olarak rejim değişikliğine gitme yoluna girdiğini ifade eden Lavrov, Rusya'nın dünya toplumunun diğer sorumlu üyeleri ile birlikte, anayasal zeminde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru yönetimini desteklemek için her şeyi yapacağını dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasını eleştirerek, "Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir." dedi.

Washington’un sıklıkla ekonomik kısıtlamalara başvurduğuna işaret eden Peskov, "Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tür adımları adil olmayan rekabetin bir manifestosu olarak görüyoruz. Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela’nın iç işlerine karışma girişimidir." diye konuştu.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya’nın atabileceği adımları anlatan Peskov, "Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde çıkarlarımızı koruyacağız. Gerekli tüm mekanizmaları kullanacağız." dedi.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahale ihtimallerini ise "kabul edilemez" olarak niteleyen Peskov, "Bunu ima eden söylemler Venezuela’daki mevcut durumu daha iyi bir hale getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.