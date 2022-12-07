Rusya'dan Batı'ya 'tavan fiyat' yanıtı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması ile ilgili Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın 'tavan fiyat' uygulamasına nasıl yanıt verecekleri konusunda birçok seçenekleri olduğunu ve tüm seçenekleri görüştüklerini belirtti.

"BİNDİĞİ DALI KESİYORLAR" Görsel: DHA Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da konuya ilişkin açıkalmalarda bulundu. Açıklamada Ryabkov "Bu tür yöntemlere başvuran ve Avrupalı müttefiklerine kendi aldığı kararları uygulatan ABD, bindiği dalı kesiyor, zira olanlardan sonra nasıl bir küreselleşmeden söz edilebilir?" dedi. Ryabkov "Ürünlerimizi pazarlama imkanı mutlaka bulacağız. Bir kez daha Rus çıkarlarına zarar vermek için plan yapanlar eli boş kalacak. Sonuç, Batı pazarlarında fiyatlarda yeni bir artış, Batılı tüketicilere yönelik yeni zamlar olabilir" diye ekledi.

RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT KARARI Görsel: Shutterstock G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu. G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti. AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak. Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.