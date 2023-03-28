Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı

Rusya, "Sibirya'nın Gücü 2" doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e doğalgaz satışı için sözleşmeler üzerinde bu yıl anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi.

Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'e uzanacak "Sibirya'nın Gücü 2" doğalgaz boru hattı için sözleşmeler üzerinde bu yıl içinde anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi.

Novak, enerji gelirlerinin Rusya'nın toplam gelirlerinin %42'sini oluşturduğunu söyledi. Novak açıklamasında ayrıca "Yeni piyasalara enerji ihracatının devam ettirilmesinin önemli olduğunu da vurguladı.

Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ise Salı günü yaptığı açıklamada, Batı'nın uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımlara karşın tüm ham petrol ihracatını yeniden başka yerlere yönlendirdiğini belirtti. Shulginov açıklamasında Avrupa'daki geleneksel pazarlarından çıkıp diğer bölgelere yöneldiklerini ifade etti.

Shulginov "Bugün şunu söyleyebilirim ki ambargodan etkilenen tüm ihracat hacmini yeniden yönlendirdi. Satışlarda herhangi bir azalma olmadı" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Benzine zam geldi: İşte son fiyatlar
ENERJİ Benzine zam geldi
EPDK'dan deprem bölgesi için erteleme kararları
ENERJİ EPDK'dan deprem bölgesi için kararlar
Almanya'da gelecek kış için 'tasarruf' uyarısı: Tüketimin azaltılması gerekebilir
ENERJİ Almanya'da gelecek kış için kritik uyarı
Batman'da petrol boru hattında sızıntı
ENERJİ Batman'da petrol boru hattında sızıntı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 
Çin ve Rusya'dan "Sibirya'nın Gücü 2" açıklaması
ENERJİ Çin ve Rusya'dan "Sibirya'nın Gücü 2" açıklaması
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
ENERJİ Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
Doğalgaz ve elektrikte destek tutarı 4 milyar lira
ENERJİ Doğalgaz ve elektrikte destek tutarı 4 milyar lira
Motorine zam geldi
ENERJİ Motorine zam geldi
Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
ENERJİ Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.