Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan Harkiv'e saldırı | Dış Haberler

        Rusya'dan Harkiv'e saldırı

        Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrine düzenlediği saldırı sonucu 25 kişi yaralandı. 25 kişinin 16'sının hastanede olduğu ve birinin durumunun kritik olduğunu bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Harkiv'e saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

        Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

        Harkiv Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkiv merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti. Kurtarma ekipleri olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatak'ta çığ düşen evdeki kadın yaralı kurtarıldı; 20 ev tahliye edildi

        Van'ın Çatak ilçesinde üzerine çığ düşen evde oturan kadın yaralı kurtarıldı. İlçenin başka bir noktasında da başka bir evin üzerine de çığ düşerken, tedbir amaçlı ekipler arama çalışma başlattı. Bölgedeki 20 ev de tahliye edildi. (DHA)

        #Harkiv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi