Rusya'dan Harkiv'e saldırı

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkiv Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkiv merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti. Kurtarma ekipleri olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.