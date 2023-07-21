Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat

        Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat

        Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Karadeniz'in kuzeybatısında fiili atışlı askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından yaptığı "Ukrayna limanlarına gelecek gemiler askeri kargo gemileri olarak değerlendirilecek" açıklaması sonrası Karadeniz’in kuzeybatısında gerçek füze atışlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

        Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetlerine yönelik muharebe eğitim planına uygun olarak İvanovets füze kruvazörü mürettebatı, Karadeniz'in kuzeybatısında muharebe eğitim alanında hedef gemiye canlı füze atışları gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarından alınan telemetri veriler ve videolar ile tatbikatın başarısı teyit edilirken, hedef gemi füze saldırısı sonucu imha edildi" denildi.

        Açıklamada, ek olarak seyrüsefer kısıtlaması getirilen bölgenin gemi geçişine kapatılmasının yanı sıra izinsiz olarak bu alanlara giren gemilerin alıkonulmasına dair tatbikatların yapıldığı da vurgulandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #karadeniz
        #rusya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı