Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında Ukrayna'daki eylemlerinden dolayı tutuklama kararı çıkarmıştı. Rusya 'çocukları yasadışı yollarla Rusya'ya kaçırmakla' suçlanırken, Moskova yönetimi iddiaları reddetti. Ukrayna ise kararı kutladı.

Bu sebeple Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı Ermenistan'da geçerli olursa Putin'in Ermenistan'a gittiğinde tutuklanması gündeme geldi.

Moskova ile güçlü bağları olan Ermenistan, son dönemde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraflarından biri olmaya çalışıyordu. Ermenistan Yüksek Mahkemesi, Roma Anlaşması'na onay verirken parlamentonun da anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı böyle bir durumunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ermenistan'ı bunun "son derece olumsuz sonuçları" olacağı konusunda uyardığı belirtildi.

Ermenistan'dan henüz konuya ilişkin yorum gelmezken, bu ihtimalin Putin'in Ermenistan ziyaretine engel olabileceği de belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.