Rusya'dan Türkiye'ye uyarı 0:00 / 0:00

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Lavrov, Moskova merkezli haftalık gazeteye verdiği demeçte, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunarak, ''Mevkidaşlarıma durumu dikkatlice analiz etmelerini ve Kiev'in militarist duygularını körüklemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz'' açıklamalarında bulundu.

Türkiye, 2014 yılından itibaren NATO ülkeleriyle birlikte Rusya'nın Kırım ilhak etmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Türkiye ve Ukrayna'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile savunma sanayi iş birliğini tartışmak için bir platform başlattıklarını ve bunun "hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir hareket olmadığını" sözlerine eklemişti.

LAVROV: ''ANKARA'NIN ÇİZGİSİNİ MEŞRU KAYGILARIMIZA GÖRE AYARLAYACAĞINI UMUYORUZ''

Kırım'a ilhakı ve saldırgan faaliyetleri nedeniyle eleştirilen Rusya, Ukrayna'yı agresif hareketlerle suçladı.

Türkiye'nin Kiev'e desteğini toprak bütünlüğüne karşı atılmış bir adım olarak tanımlayan Lavrov, ''Ankara'nın çizgisini meşru kaygılarımıza göre ayarlayacağını umuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kuzeyde Karadeniz üzerinden Ukrayna ve Rusya ile karşı karşıya kalan Türkiye, 2019 yılında da Kiev'e drone satmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron'un bu açıklamasına ilişkin henüz yorum yapmadı.