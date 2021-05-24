Rusya'dan Türkiye'ye uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Rusya'dan Türkiye'ye Kiev uyarısı

Moskova merkezli Argumenty i Fakty adlı haftalık gazeteye açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi Kiev'in militarist duygularını cesaretlendirmekle suçladı.

Rusya'dan Türkiye'ye Kiev uyarısı
Rusya'dan Türkiye'ye uyarı
0:00 / 0:00
Reuters

Lavrov, Moskova merkezli haftalık gazeteye verdiği demeçte, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunarak, ''Mevkidaşlarıma durumu dikkatlice analiz etmelerini ve Kiev'in militarist duygularını körüklemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz'' açıklamalarında bulundu.

Türkiye, 2014 yılından itibaren NATO ülkeleriyle birlikte Rusya'nın Kırım ilhak etmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Türkiye ve Ukrayna'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile savunma sanayi iş birliğini tartışmak için bir platform başlattıklarını ve bunun "hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir hareket olmadığını" sözlerine eklemişti.

LAVROV: ''ANKARA'NIN ÇİZGİSİNİ MEŞRU KAYGILARIMIZA GÖRE AYARLAYACAĞINI UMUYORUZ''

Kırım'a ilhakı ve saldırgan faaliyetleri nedeniyle eleştirilen Rusya, Ukrayna'yı agresif hareketlerle suçladı.

Türkiye'nin Kiev'e desteğini toprak bütünlüğüne karşı atılmış bir adım olarak tanımlayan Lavrov, ''Ankara'nın çizgisini meşru kaygılarımıza göre ayarlayacağını umuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kuzeyde Karadeniz üzerinden Ukrayna ve Rusya ile karşı karşıya kalan Türkiye, 2019 yılında da Kiev'e drone satmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron'un bu açıklamasına ilişkin henüz yorum yapmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Beştepe'de karşıladı
DÜNYAPolonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de
SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti: Biden'dan açıklama!
DÜNYAİsrail güçleri Kudüs'te ateş açtı: Biden'dan ...
Nepal, ana kamptaki Covid-19 vakalarına rağmen Everest Dağı'na tırmanış sezonunu durdurmayacağını açıkladı
DÜNYACovid-19 vakalarına rağmen Everest'e tırmanışa devam
İsrail'den Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e seyahat yasağı - Haberler
DÜNYAİsrail'den 3 ülkeye seyahat yasağı
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor - Haberler
DÜNYABlinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
İran, nükleer tesis denetleme anlaşmasını bir ay uzattı
DÜNYANükleer tesis denetleme anlaşmasında karar ...
Hong Kong’ta işsiz gençler sanal falcılık sektörüne yöneliyor
DÜNYAHong Kong’ta çevrim içi falcılık patlaması
SON DAKİKA: İsrail saldırısında harabeye dönen Gazze'de temizlik seferberliği - Haberler
DÜNYAGazze'de temizlik seferberliği!
SON DAKİKA: AB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali - Haberler
DÜNYAAB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali
Jair Bolsonaro'ya destek mitinginde ''Efsane'' sloganları atıldı
DÜNYABrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek ...