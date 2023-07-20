Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'den tahıl anlaşması açıklaması: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz

        Rusya Devlet Başkanı Putin'den tahıl anlaşması açıklaması: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin'den tahıl anlaşması açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Rusya'nın Batılı ülkelerin "küstah" yaklaşımına rağmen anlaşmayı birçok defa uzattığını dile getiren Putin, "Yabancı meslektaşlarımızın üzerinde anlaşmaya varılan ve onaylanan şartlara tam olarak uymaya başlamasını bekliyorduk, ancak böyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

        Anlaşmanın sona ermesinden Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın başarısızlığından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası Rusya, bir zamanlar Batı'nın soyduğu, savaşların, açlığın ve yoksulluğun uçurumuna ittiği Afrika'daki bazı ülkelerdeki felaketlerden sorumlu tutuluyor. Şimdi de yeni sömürge sistemi çerçevesinde bu devletleri yağmalamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

        REKLAM

        Putin, tahıl anlaşmasının başlangıçta insani bir öneme sahip olduğunu ancak Batılı ülkelerin bu unsuru tümüyle bozduğunu ifade etti.

        Rusya'nın yoksul ülkelere bedelsiz bir şekilde gübre sevkiyatı çabasının da Batılı ülkelerce engellendiğini belirten Putin, "Anlaşma mevcut haliyle anlamını yitirdi." dedi.

        "ANLAŞMANIN İNSANİ ÖZÜ TEMİN EDİLSİN"

        Putin, Rusya'nın anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu, SWIFT uluslararası bankacılık ödeme sistemine bağlanmalarını içerir. Bu konuda herhangi bir söze veya fikre ihtiyacımız yok. Bu koşulların karşılanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Rus tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve Rusya'ya yönelik tarım araç ve gereçlerinin sevkiyatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, Rus gemilerine yönelik sigorta konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

        Anlaşmadaki "insani unsurun" da tekrar temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Son olarak Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesinin temel koşulu, anlaşmanın insani özünün yeniden tesis edilmesidir. Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm bu koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Tahıl anlaşması
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Eski şampiyon lisans alamadı!