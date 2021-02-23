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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki liderin programları kapsamında kayak yaptığı ve kar motosikleti sürdükleri görüntülendi.

KAYAKLOSİ|Son dakika: Putin ve mevkidaşından kayat diplomasisi
Putin ve Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından birlikte kayak yaptı.

İki ülke arasındaki sıkı ilişkiler ve yapılan yeni anlaşmaların değerlendirildiği görüşme sonrası Putin ve Lukaşenko, Kafkas dağlarının zirvesindeki Krasnaya Polyana Kayak Merkezi'ne gitti. İkili birlikte kayak yaparak, kar motoruna bindi.

Putin ve Lukaşenko, geçtiğimiz sonbaharda da yaptıkları görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'nın içerisinde bulunan buz pistinde buz hokeyi müsabakasına katılmıştı

Putin görüşmede, Belarus’un Rusya’nın en iyi ticari partneri olduğuna dikkat çekerek, “Burada ayrı ayrı anlatmaya gerek yok ama biz birbirine yakın halklarız. Kültür, din, dil ve tarihlerimiz aynı. Bu sadece yakın tarihteki büyük vatanseverlik savaşında değil, yüzyıllardır böyleydi” dedi.

LUKAŞENKO'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Putin'in özellikle ekonomi alanında yaptığı açıklamaların ardından söz alan Lukaşenko, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ciromuz 70 milyar dolar civarında. Rusya ile en çok ticaret yapan ülkeler sıralamasında dördüncü sıradayız. Biz Rusya’dan hammadde ve bileşenlerini satın alıyoruz. Planlanan projelerin hayata geçmesi durumunda Rusya ile pazar payımız daha da artacak. Bu nedenle Sayın Putin’e teşekkür ediyorum. Korona virüs salgınından sonra Rusya ile Belarus arasındaki demiryolu ulaşımı durdurulmuştu. 8 Şubat itibarıyla bu hat açıldı. Ayrıca havayolu ulaşımındaki engel de kaldırıldı. Sırada kara ulaşımı var. Kısa zamanda karayolu ulaşımı ile ilgili engeller de kaldırılacak" dedi.

"EN ETKİLİ AŞI RUSYA'NIN ÜRETTİĞİ AŞILARDIR"

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşılara değinen Lukaşenko, "Kayıtlı üç aşınız var ve bu yolda çalışmaya devam ediyorsunuz. Rus bilimi en yüksek seviyede verim gösteriyor. En etkili aşı Rusya’nın ürettiği aşılardır. Belarus'ta Covid-19 vakaları keskin bir şekilde azalmaya başladı. Yaz veya sonbahara doğru artık sıfır vakaya yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

Putin'in kendisine verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Lukaşenko, "Bana aşının gönderileceği ilk ülkenin Belarus olacağını söyledin ve bunu yaptın. Sputnik V aşısı olan ortalama 100 Belaruslu'dan 2 veya 3 kişide tekrar virüs görüldü. Onun da etkileri ancak 1 buçuk gün sürdü. Bu nedenle en etkili aşının Rus aşısı olduğunu söylüyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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