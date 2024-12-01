"Vladimir Putin'in gizlediği kızı" Fransa'da DJ'lik yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizlediği kızı olduğu iddia edilen Elizaveta Krivonogikh'in, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yeni bir kimlikle Paris'te yaşadığı ve DJ'lik yaptığı öğrenildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli tuttuğu kızı olduğuna inanılan 21 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh'in, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Paris'te sahte bir kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.
İz süren Ukrayna televizyonunun iddiasına göre; Elizaveta Krivonogikh yeni bir isimle, kendini Putin'in 2015'te ölen arkadaşı Oleg Rudnov'un akrabası olarak tanıtıyor.
Ukrayna'da yayın yapan TV kanalı TSN, Putin'in en küçük kızı olduğu iddia edilen Elizaveta Krivonogikh'in Luiza Rozova ve Elizaveta Olegovna Rudnova gibi takma adlar kullanarak Fransa'da DJ'lik yaptığını aktardı.
TSN, bu keşfi, uçuş listelerine bakarak yaptı. Putin'in gizli çocuğu olduğu öne sürülen Krivonogikh'in doğum tarihi ve telefon numarası, bu mahlaslardan biriyle eşleştirildi.
Elizaveta Krivonogikh'in doğum belgesinde babasının adı doğrudan yer almasa da "Vladimir'in kızı" anlamına gelen Vladimirovna ifadesi var.
Takma adlarından Elizaveta Olegovna Rudnova ise Putin'in yakın arkadaşlarından Oleg Rudnov ile ilişkilendiriliyor, çünkü Olegovna da "Oleg'in kızı" anlamına geliyor.
Vladimir Putin'in 1990'ların sonu ve 2000'lerin başlarında temizlikçilik yapan Svetlana Krivonogikh ile birlikte olduğu ve ondan çocuk yaptığı iddiası uzun süredir gündemde.
Svetlana Krivonogikh'in artık Rusya'nın en zengin kadınlarından biri olduğu da öne sürülüyor.
TEMİZLİKÇİYDİ, ZENGİN BİR İŞ KADINI OLDU
TSN, Elizaveta Krivonogikh'in annesi Svetlana Krivonogikh'in başarılı bir iş kadını olmadan önce Putin'in uzun süreli sevgilisi olduğunu, şu anda 49 yaşında olan Svetlana'nın, büyük bir bankadaki hisseleri ve St. Petersburg'daki tanınmış bir striptiz kulübünün mülkiyeti ile bir servet kazandığını aktardı.
Hem annenin hem de kızın Rudnova soyadını kullandığı belirtildi.
2021'DEN BERİ KAYIP
Paris Yönetim ve Sanat Okulu'nda eğitim gören Elizaveta Krivonogikh, geçmişte kendi moda markasını yönetiyordu ve hatta Rusya'da DJ olarak çalışıyordu. Ancak Putin'in savaş öncesinde kızının kamusal varlığını sınırlamak için müdahale ettiği öne sürüldü. Elizaveta Krivonogikh, en son 2021'de Louvre'da halkın arasında görüldü.
Elizaveta Krivonogikh'in varlığını ilk kez gün yüzüne çıkaran gazeteci Andrei Zakharov; “Görünüşe göre Ekim 2021'de Instagram hesabını silmesine ve kamuoyunun gözünden çekilmesine neden olan bir şey olmuş. Biri ona durmasını söylemiş" ifadesini kullandı.
"YASAK AŞK ÇOCUĞU"
72 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı'nın 2014'te boşandığı Lyudmila Putina'dan doğan iki kızı var. Başka kadınlardan da çocukları olduğu bildirilse de bu iddialar resmen onaylanmadı.
OLİMPİYAT JİMNASTİKÇİSİNDEN İKİ ÇOCUK İDDİASI
Daha önce Independent Rusya'nın yaptığı araştırma sonucu, Putin'in eski bir Olimpiyat jimnastikçisinden de iki oğlu olduğu ve çocuklarının halkın gözünden uzak, sessiz bir lüks içinde yaşadığı açıklanmıştı.
Elizaveta Krivonogikh ile annesinin de Monako'da lüks bir evde yaşadıklarına inanılıyor. 3 Mart 2003 doğumlu Elizaveta'nın, Putin ilk eşiyle hâlâ evliyken doğduğu düşünülüyor.