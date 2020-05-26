DSÖ'den hem övgü hem uyarı

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve noktasını geçtiğini söyleyerek, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı nedeniyle askeri geçit törenlerinin ülke genelinde 24 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Ülkedeki genel durumun, bölgelerin büyük çoğunluğunda ve Rus ordusunda durumun stabil olduğunu belirten Putin, “Uzmanların görüşüne göre, Rusya’da salgın zirve noktasını geçti.” dedi.

Salgın önlemleri nedeniyle ertelenen 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenlerinin başkent Moskova ve Rusya genelinde yapılması talimatı veren Putin, “Askeri geçit törenlerini 24 Haziran’da yapacağız. 1945’te aynı gün Kızıl Meydan’da zafer nedeniyle efsanevi askeri geçit töreni düzenlenmişti.” ifadelerini kullandı.

Geçit töreni ve hazırlıklar esnasında katılımcıların sağlığı için en sıkı şekilde güvenlik tedbirlerinin alınması talimatını veren Putin, salgın durumunun müsaade etmesi halinde 2. Dünya Savaşı’na katılanların anıldığı “Ölümsüz Alay” yürüyüşünün ise 26 Temmuz Rusya Deniz Kuvvetleri Günü gerçekleştirecek askeri törenlerin ardından yapılmasının planlandığını kaydetti.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 362 bin 342'ye, ölü sayısı 3 bin 807'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Salgının başlamasından bu yana günlük ölü ve iyileşen sayısında en yüksek rakama ulaşıldı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 3 bin 807'ye, iyileşen sayısı 12 bin 331 artarak 131 bin 129'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı da bugüne kadarki en düşük seviyede kalarak yüzde 2,5 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 41,1’inde semptom görülmediği bildirildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 830 artarak 169 bin 303'e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 110'a çıktı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, şehirde son bir gün içinde 8 bin 33 kişinin iyileştiğini belirterek, “Bu rekor bir sayı. Şehirde toplam iyileşen sayısı 61 bin 619'a ulaştı. Bu olumlu dinamiğin devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.