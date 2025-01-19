Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Biden yönetiminin, ikili ilişkilere büyük zarar verdiğini belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden yönetiminin, ikili ilişkilere büyük zarar verdiğini söyledi.

"Rossiya-1" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, ABD'nin, Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Biden yönetiminin Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiğini belirten Lavrov, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilere verilen zarar büyük. Donald Trump yönetimi de görevin ilk döneminde ciddi zarar verdi. Bu, (Eski ABD Başkanı) Barack Obama'nın, Trump'a kötü miras bırakması nedeniyle oldu. Trump göreve başlamadan önce Obama'nın uyguladığı yaptırımlar etik dışı. Obama, diplomatlarımızı ülkeden kovdu, iki diplomatik mülkümüzü çaldı. Bu, ilişkimizi kötü duruma düşürdü. Biden yönetiminin de benzerini yapmaya çalıştığını görüyoruz."