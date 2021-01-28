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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerektiğini söyledi. ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke Rus muhalif Navalny'in serbest kalması için Moskova'ya çağrı yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor
HABERTURK.COM / AA

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Batı ülkelerinin tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'ın serbest bırakılması için geçen hafta yapılan gösterilerle ilgili Rus yönetimini eleştiren açıklamalarını değerlendirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönüş yolundayken havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alınırken, uçak indikten sonra kendi de gözaltına alınmıştı.

Batılı siyasetçilerin bu yöndeki açıklamaları birbirinden kopyaladıklarını iddia eden Zaharova, "Bu ülkelerden bu tür açıklamaları duymak garip. Söz konusu ülkeler, demokratik şekilde protesto eden vatandaşlara yönelik sadece cop değil, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermileri de kullanmaktan çekinmiyor." dedi.

Fransa'daki "Sarı Yelekliler"in protestosu ile ABD Kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskından örnek veren Zaharova, Batı ülkelerinin "iki yüzlü" davranış sergilediğini kaydetti.

Zaharova, "Rusya'daki demokrasi konusunda çok endişeli olan Batı ortaklarımızın kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor. Ülkelerinizde çok sorun birikti. Kendi vatandaşlarınızı ve demokrasinin korunmasını düşünmeniz lazım." ifadelerini kullandı.

NAVALNY'IN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalny da 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

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