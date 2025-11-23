Habertürk
        Rusya: "Dost olmayan" ülkeler, işbirliği teklifinde bulundu | Dış Haberler

        Rusya: "Dost olmayan" ülkeler, işbirliği teklifinde bulundu

        Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G20 Liderler Zirvesi'nde "dost olmayan" ülke temsilcilerinin Rusya'ya işbirliği teklifinde bulunduklarını belirterek, "Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." dedi

        Giriş: 23.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:25
        Rusya: "Dost olmayan" ülkeler, işbirliği teklifinde bulundu
        Rus basınında çıkan haberlere göre, Oreşkin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

        Rus heyeti başkanı Oreşkin, zirvenin verimli olduğunu ve sonuçlarından memnun kaldıklarını bildirdi.

        Oreşkin, zirve kapsamında dost ülke temsilcileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Bazı dost olmayan ülkeler ise görüşmelerde Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesiyle ilgili somut işbirliği konusunda tekliflerde bulundu. Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." ifadelerini kullandı.

        Maksim Oreşkin, görüşmeler yaptıkları "dost olmayan" ülkeler hakkında bilgi vermedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

