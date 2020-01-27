Rusya'da bir Japon vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edildi.
Rus TASS haber ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gazeteci kimliği ile ülkeye giren Japon vatandaşının askeri konularda gizli bilgi edinmeye çalıştığı tespit edildi.
İsmi açıklanmayan şahıs, casusluk suçlamasıyla Vladivostok şehrinde 25 Aralık'ta gözaltına alındı.
Şahsın, 72 saat içinde Rusya'yı terk ettiği ve Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine konuya ilişkin protesto notası verildiği kaydedildi.
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