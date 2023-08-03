Rusya: Kaluga Bölgesinde Ukrayna'nın 6 İHA'yla saldırı girişimi engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 6 İHA ile saldırı girişimine yönelik, “Bu gece Kaluga Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadeleri kullanıldı.

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Rus hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı da imha ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği aktarıldı.