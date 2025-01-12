Rus Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılında 2700 kilometrekarelik ilerleme kaydettiği doğu cephesindeki kazanımlarını sürdürüyor.

Rus Ordusu son olarak Ukrayna'nın Donetks oblastına bağlı Shevchenko kasabasını ele geçirdi. Shevchenko, özellikle maden yatakları ile ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en büyük lityum yataklarına ev sahipliği yapan kasaba, aynı zamanda tantal gibi elementler de barındırıyor.

Rus Ordusu ayrıca Kurakhove'u ele geçirdikten sonra Pokrovsk'a da çok yaklaştı. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının açıklamalarına göre Rus askerleri Pokrovsk'un yalnızca 4 kilometre uzağında bulunuyor.

CIA Başkanı, doğu cephesinde yaşanan sorunları kabul ederken en büyük eksikliğin askere alınanların sayısının düşük kalması olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den askerlik yaşını 18'e indirmesini istemiş ancak bu teklif Zelenskiy tarafından reddedilmişti.

Ukrayna tarafı sorunun asker eksikliğinden değil hava savunma sistemleri gibi silahların eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.