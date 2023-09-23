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        Haberler Dünya Rusya'nın Karadeniz filosu karargahına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Rusya'nın Karadeniz filosu karargahına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Ukrayna, Sivastopol'daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun karargahına dün gerçekleşen füze saldırısında aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı. Karargahın vurulduğu anların görüntüsü de ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:24
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        Rus karargahına saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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        Ukrayna’nın dün Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini koruyor.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Budanov, “Yaralılar arasında General Romanchuk da var” diye konuştu. Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC'ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ayrıca saldırı sırasında karargahta Rus donanmasının üst düzey isimlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten, videosu Reuters'tan servis edilmiştir.

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