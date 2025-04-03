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        Haberler Ekonomi Para Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak - Para Haberleri

        Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak

        Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2024'ten bu yana ilk defa iç piyasada döviz ve altın satışlarına başlanacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:14
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        Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak
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        Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024'te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

        Buna göre, bakanlık bütçe kuralları çerçevesinde 7 Nisan'dan itibaren satışlara tekrar başlayacak.

        Analistler, petrol gelirlerinin azalması nedeniyle bakanlığın döviz ve altın satışlarına tekrar başlamasının beklendiğine dikkati çekti.

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