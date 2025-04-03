Rusya tekrar döviz ve altın satışına başlayacak
Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2024'ten bu yana ilk defa iç piyasada döviz ve altın satışlarına başlanacağını duyurdu
Giriş: 03.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:14
Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024'te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.
Buna göre, bakanlık bütçe kuralları çerçevesinde 7 Nisan'dan itibaren satışlara tekrar başlayacak.
Analistler, petrol gelirlerinin azalması nedeniyle bakanlığın döviz ve altın satışlarına tekrar başlamasının beklendiğine dikkati çekti.
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