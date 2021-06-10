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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Talep geldi: Rusya Türkiye uçuşları başlasın
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Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) aralarında Türkiye'nin de bulduğu Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkelere uçuşların tekrar başlamasını istedi.

SON DAKİKA! Talep geldi: Rusya Türkiye uçuşları başlasın
Rusya'ya mektup: Türkiye uçuşları tekrar başlasın
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AA

ATOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi Başkanı Tatyana Golikova'ya bir mektupla turizm sektörüne ilişkin çeşitli taleplerin iletildiği belirtildi.

ATOR’un sitesinde yayımlanan mektupta, Türkiye ile uçuşların kısıtlanması sebebiyle turizm sektörünün zarar gördüğü vurgulanırken “Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle şirketlerin turistlere yükümlülükleri 44 milyar rubleye çıktı. Yaklaşık 1,3 milyon kişi, kendilerinin ve turizm sektörünün kontrolü dışında gelişen süreç nedeniyle tatillerini gerçekleştiremiyor.” ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR"

Rusya’dan uçuşların gerçekleştirilemediği çok sayıda ülkede salgın durumunun, uçuşların yapılabildiği çok sayıda ülkeden daha iyi olduğuna işaret edilen mektupta, “Türkiye’de vaka sayıları düşüyor. Öte yandan, uçuşların açıldığı Avusturya, Hırvatistan ve Macaristan gibi ülkelerde vaka sayılarında önemli artış yaşandı.” ifadesi kullanıldı.

Salgınla ilgili sürecin, Rusya’nın şartlarını karşıladığı ülkelerle uçuşların tekrar başlatılmasının istendiği mektupta, şunlar kaydedildi:

"Aşılanan Rus vatandaşlarını da belirli şartlar altında kabul edeceğini açıklayan ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelere uçuşların tekrar başlamasını öneriyoruz. Bu, turistlere planlı bir seyahat yapma fırsatı vererek sosyal gerilimi azaltacak ve ayrıca tur operatörlerinin yerine getirilmemiş yükümlülüklere ilişkin birikmiş borçları azaltmasına ve böylece tüketicilerle yaşanacak zorluklardan kaçınmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca Rusların aşılanma sürecini de hızlandıracaktır."

Mektupta, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Mısır gibi bazı ülkelerin Rus vatandaşlarını kabul edeceklerine yönelik açıklamalar yaptıkları hatırlatıldı.

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