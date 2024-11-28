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        Haberler Dünya Diğer Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi

        Rusya'nın Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu konutlar olmak üzere sivil altyapı büyük zarar gördü. En az 8 ev hasar görürken bir altyapı tesisinin müştemilatında yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:05
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        Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi
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        Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Rus Ordusu tarafından Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesindeki Zhabelivka köyüne hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

        Yapılan açıklamaya göre Rus füze saldırısı sonucu yerel alt yapı ile birlikte bir çok konut binası ve araç hasar gördü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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