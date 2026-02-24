Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyorlar | Dış Haberler

        Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor

        Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını ifade etti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise konuya ilişkin ABD'yi bilgilendireceklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 18:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyorlar

        Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etti.

        SVR'den, Londra ile Paris'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun koşullarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor."

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca, Almanya'nın böyle bir planda yer almayı reddettiği ileri sürüldü.

        UŞAKOV'DAN AÇIKLAMA

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planları hakkında ABD’yi bilgilendireceklerini söyledi.

        Uşakov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığına yönelik iddiaları değerlendirdi.

        ABD ile iddialar hakkında temasa geçtiklerini belirten Uşakov, "ABD’liler elbette tüm bunları öğrenecekler. Biz özellikle bunu onlara ileteceğiz ve ABD ile bu konuyu konuşacağız." dedi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Bu denli çılgınlık sınırındaki adımların söz konusu olabilmesi, elbette çok ciddi bir haberdir. (İngiltere ve Fransa) En azından bu ülkelerin halklarının ve milletvekillerinin bu bilgileri dinleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kiev'in askeri nükleer potansiyel kazanmasına yönelik her türlü adım, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak algılanacak ve kaçınılmaz olarak tarafımızdan sert bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: EPA/ALEXANDER NEMENOV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tozlu araç görünce dayanamıyor, camları sanat eserine dönüştürüyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan, 4 yaşından bu yana resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, alışılmışın dışında bir tuval kullanıyor. Kocabıyık, tozlu araçların camlarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!