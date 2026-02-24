Rusya: Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyorlar

Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını ifade etti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise konuya ilişkin ABD'yi bilgilendireceklerini dile getirdi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etti.
SVR'den, Londra ile Paris'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun koşullarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor."
Açıklamada ayrıca, Almanya'nın böyle bir planda yer almayı reddettiği ileri sürüldü.
UŞAKOV'DAN AÇIKLAMA
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planları hakkında ABD’yi bilgilendireceklerini söyledi.
Uşakov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığına yönelik iddiaları değerlendirdi.
ABD ile iddialar hakkında temasa geçtiklerini belirten Uşakov, "ABD’liler elbette tüm bunları öğrenecekler. Biz özellikle bunu onlara ileteceğiz ve ABD ile bu konuyu konuşacağız." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Bu denli çılgınlık sınırındaki adımların söz konusu olabilmesi, elbette çok ciddi bir haberdir. (İngiltere ve Fransa) En azından bu ülkelerin halklarının ve milletvekillerinin bu bilgileri dinleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kiev'in askeri nükleer potansiyel kazanmasına yönelik her türlü adım, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak algılanacak ve kaçınılmaz olarak tarafımızdan sert bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.
*Fotoğraf: EPA/ALEXANDER NEMENOV, temsilidir