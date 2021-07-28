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Rusya ve ABD heyetleri silahların kontrolü için Cenevre'de bir araya geldi

ABD'li ve Rus yetkililer, haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan toplantıdaki taahhüdün ardından, başta nükleer silahların kontrolü olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları görüşmek üzere, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Rusya ve ABD heyetleri silahların kontrolü için Cenevre'de bir araya geldi
Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de görüştü
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AA

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rus heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov başkanlık ediyor.

Görüşmeler, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Büyükelçilik binasında başladı.

Taraflar görüşmelere ilişkin açıklama yapmazken, ABD Büyükelçiliği, toplantıların başladığına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında, Cenevre'de 16 Haziran'da yapılan zirvede, iki ülke arasında "stratejik istikrarın" sağlanması için ikili görüşmelere başlanılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ını elinde bulunduran iki ülke, görüşmelerde ağırlık olarak, silahların kontrolünü müzakere edecek.

Görüşmelerde ayrıca siber saldırılar, Ukrayna sorunu, Rusya ve ABD vatandaşı mahkumların iadesi ve diğer sorunlar ele alınacak.

Putin, 16 Haziran'daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının diplomasi alanında istişarelere başlaması konusunda anlaştıklarını belirterek, "Burada konuşulacak çok şey var. Gördüğüm kadarıyla, ABD dahil her iki taraf da sorunlara çözüm bulmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayımlanan ortak bildiride de nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edilmişti.

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