Rusya ve İran arasında 'ABD' görüşmesi: Rusya'dan İran'a teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki ilişkiler, Rusya ve İran arasındaki enerji işbirlikleri ele alındı.

İran ve ABD arasında ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmelerde Putin, Rusya'nın "adil bir anlaşmaya" varmak için İran ve ABD arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin büyük enerji projelerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ikili ilişkileri de ele aldıkları belirtildi.