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Rusya’da bir volkana tırmanan dağcılardan altısı öldü

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde, Avrasya’nın en yüksek aktif volkanına tırmanan dağcılardan en az altısı öldü.

Rusya’da bir volkana tırmanan dağcılardan altısı öldü
BBC TÜRKÇE
Klyıçevskaya Sopka dağı AFP
Klyıçevskaya Sopka Dağı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde, Avrasya’nın en yüksek aktif volkanına tırmanan dağcılardan en az altısı öldü.

Yerel basına göre kurtarma yetkilileri, Klyıçevskaya Sopka Dağı'na tırmanan ekipte yer alan diğer altı kişiye ise henüz ulaşamadı.

Bunlardan ikisinin 3 bin 300 metre yükseklikteki bir kampta, diğer dördünün de 4 bin metrede yükseklikteki bir çadırda olduğu tahmin ediliyor.

Tırmanış ekibinin tamamı Rus vatandaşlarından oluşuyordu.

Yerel basına göre ikisi rehber 12 kişiden oluşan grup Salı günü 4 bin 754 metre yükseklikteki zirveye ulaşmak için tırmanışa başlamıştı.

Dağcılardan dördünün Cumartesi günü düşerek hayatını kaybettiği, bu olayın ardından iki dağcının daha öldüğü, rehberlerden birinin bacağının kırık olduğu, geri kalanına dair bir bilgi olmadığı aktarılıyor.

Pazar günü bu kişileri kurtarmak için üçüncü defa girişimde bulunuldu.

Fakat kurtarma yetkilileri, helikopterin sert rüzgarlar nedeniyle iniş yapamadığını söyledi.

Simetrik konileriyle Kamçatka yarımadasının etkileyici manzarasını oluşturan bu dağ, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.

Yerli halkın bir kısmı dağın kutsal olduğuna inanıyor.

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