Rusya’da helikopter, evin üzerine düştü: 5 ölü

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.