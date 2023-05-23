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Rusya’da iflas davaları yüzde 30 arttı 

Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Vyaçeslav Lebedev, ülkesindeki iflas mevzuatına ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, “Bu yılın ilk çeyreğinde tahkim mahkemelerindeki iflas davaları yüzde 30 arttı.” dedi

Rusya’da iflas davaları yüzde 30 arttı 
AA

Vyaçeslav Lebedev, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’da vatandaşlardan alınan borçların tahsili için bu yıl mahkemeler tarafından çıkarılan karar sayısının yüzde 23 arttığını belirtti.

Mahkemelerin aldığı iflas davalarında da artış yaşandığına işaret eden Lebedev, “Bu yılın ilk çeyreğinde tahkim mahkemelerindeki iflas davaları yüzde 30 arttı” dedi.

Lebedev, söz konusu artışlar nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, “Bu bağlamda, iflas mevzuatının daha da iyileştirilmesi, yargı süreçlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve birleştirilmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

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