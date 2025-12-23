Rüya Gibi 4.bölüm canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi son bölüm izle ekranı

Alya’nın haberiyle yıkılan Aydan, Komiser Efe’nin sorgusunda vicdanıyla baş başa kalır. Aydan girdiği bu tehlikeli dünyanın gerçekleriyle hiç beklemediği kadar acı şekilde yüzleşmek üzeredir. Kuaförün sırrı ortaya çıkmak üzereyken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşanır. Aydan ve Çido kendilerini kurtaran gizemli ortaklarıyla buluştuklarında büyük bir sürprizle karşılaşır.

RÜYA GİBİ İZLE

Rüya Gibi 4. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

RÜYA GİBİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ