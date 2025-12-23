Rüya Gibi 4.bölüm canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi son bölüm izle ekranı
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi dizisi 4.bölümüyle ekrana gelecek. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Rüya Gibi canlı izle araştırması yapıyor. Bu haftaki yeni bölümde Rüya Gibi 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Yayınlanan tanıtımda Tarık ve Hayriye, Aydan'ın patronunu sorgularken Çiğdem ve Efe'nin tatlı atışması dikkat çekiyor. İşte, Rüya Gibi son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar
Rüya Gibi 4.bölüm izleyiciyle Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde Aydan ve Çido kendilerini kurtaran gizemli ortaklarıyla buluştuklarında büyük bir sürprizle karşılaşır. İşte, Rüya Gibi 4.bölüm canlı izle ekranı ve yeni bölüm özeti
RÜYA GİBİ 4.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aydan ve Çido kendilerini kurtaran gizemli ortaklarıyla buluştuklarında büyük bir sürprizle karşılaşır.
Alya’nın haberiyle yıkılan Aydan, Komiser Efe’nin sorgusunda vicdanıyla baş başa kalır. Aydan girdiği bu tehlikeli dünyanın gerçekleriyle hiç beklemediği kadar acı şekilde yüzleşmek üzeredir. Kuaförün sırrı ortaya çıkmak üzereyken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşanır. Aydan ve Çido kendilerini kurtaran gizemli ortaklarıyla buluştuklarında büyük bir sürprizle karşılaşır.
RÜYA GİBİ İZLE
Rüya Gibi 4. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.
SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ