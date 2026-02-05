Habertürk
Habertürk
        'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek 10'uncu bölümünden merakla beklenen ikinci tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 23:47 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:49
        İkinci tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 10'uncu bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #rüya gibi
        #show tv
