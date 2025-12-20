'Rüya Gibi'den yeni tanıtım
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin 4'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı izleyicinin severek izlediği 'Rüya Gibi'nin dördüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Aydan, Emir’in planına Fiko’nun da dâhil olduğunu öğrenince adeta başından kaynar sular dökülüyor. Tarık ve Hayriye, Aydan’ın patronunu sorgularken Çiğdem ve Efe’nin tatlı atışması dikkat çekiyor.
Emir’in, “İlişkimiz bilinmediği sürece güvendesin” sözleri üzerine Aydan’ı, Emir’in arabasından inerken Tarık’ın görmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.