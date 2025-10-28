SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin ilk bölüm tanıtımı

SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği 'Rüya Gibi'nin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

Kocası Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrendiğinde hayatı alt üst olan Aydan’ın, patroniçeye dönüşmesinin ardındaki gizem yayınlanan tanıtımla aralanmaya başlıyor.

Tanıtımda Aydan’ın kuaförlük yapmak için gittiği lüks yatta gizemli iş insanı Emir’le tanışması onu ışıltılı fakat tehlikeli bir yolculuğa sürüklüyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, etkileyici hikayesiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi' çok yakında SHOW TV ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin genel konusu: Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir.

Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

Rüya Gibi’nin kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.