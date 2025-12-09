Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Giriş: 09.12.2025 - 23:58 Güncelleme: 09.12.2025 - 23:58
        "Ne istiyorsun benden?"
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin ilgiyle izlenen ikinci bölümün ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 3. Bölüm Tanıtımı;

        Dizinin çarpıcı tanıtımında Emir; Aydan ve Çido’yu otelde tehlikeli bir göreve gönderirken Berk’in kaçırdığı Sezen ölümle burun buruna geliyor.

        Fiko’nun gözyaşlarının dikkat çektiği tanıtımda dizinin kadrosuna dahil olan Seda Akman ve Gökberk Demirci’nin canlandırdığı karakterler ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

        Komiser Efe’nin, Emir’i tutuklatmak için operasyon başlattığı ortaya çıkarken Emir’in kirli işlerini yaptırtmak istediği Aydan’ın peşini bırakmaması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle 16 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #rüya gibi
        #show tv
