Rüyada abdest almak ne anlama geliyor?

Rüyada abdest aldığını gören kişiler gerçekte de olduğu gibi ferahlığa kavuşur. Rüyasında abdest aldığını gören kişi iyi niyetli ve hayırlı işler yapmaya delalet eder. Rüya sahibi iyi haberler alır, dertlerine şifa bulur. Rüyasında abdestini tam olarak aldığını gören kişiler tamamen sıkıntılarından kurtulacaktır demektir.

Abdest almak; Genellikle ferahlamaya işaret eder. ileri gelen kimselerin yanında

ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer

abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz.

Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını

bulur.

Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan

kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına

işaret eder.

Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

