Rüyamızda fındık görmek genel olarak iyiye yorumlanır. Rüyada fındığı ne şekilde gördüğünüz rüya anlamını değiştirir. Rüyanızda gördüğünüz fındığın anlamını sizler için derledik ve sizlere sunduk.

RÜYADA FINDIK GÖRMEK

Rüyada fındık görmenin anlamı, kazanca berekete yorulur. Rüyasında fındık gören rüya sahibinin iyiliksever biri olacağına, güler yüzlü, misafirperver bir kişi olduğuna delalet eder. Fındık, rüya sahibinin işlerine yorumlanır. Kişinin işinde başarılı olduğunu ve işin emeğini alacağına işaret etmektedir. Fındık, kısmet, bolluk, düşlerin gerçekleşeceği demektir. Ayrıca fındıklar, sosyal ve finansal konumunuza kar getirecek bazı gelişmelerin habercisidir. Rüyada fındıkları toplamak; aşk ve iş hayatında oldukça başarılı olacağınıza, ağaçta taze fındık, umutların gerçekleşeceğini belirtir.

RÜYADA FINDIK YEMEK

Fındık yediğini gören kimsenin güçlükle eline mal geçer. Rüyasında fındık yediğini gören helal mal elde eder. kabuklu fındıklardan yemek mal bakımından kazanca işarettir. Fındığın içi yenmesi şans ve kısmettir.

RÜYADA FINDIK AĞACI GÖRMEK

Fındık ağacı gören kimsenin oğlu olur. Mevsiminde fındık görür ve yerse eline helal para geçer. Rüyada fındık veya fındık ağacı görmek, sizin ve yakınlarınızın mutlu günler yaşayacağınıza, sağlık durumlarınızın tamamen düzeleceğine, işlerinizin başarıya ulaşacağına yorumlanır.

RÜYADA FINDIK İÇİ YEMEK

Çürümüş veya acı fındık içi gören, bir kimseden azar işitir. Rüyasında kavrulmuş fındık içi yediğini ve bunun da güzel ve tatlı olduğunu gören helal bir mal edinir. Fındıklar da, tatlı olmak şartıyla, daima helal mal ile yorumlanır. Kirmani diyor ki: Çürümüş veya acı fındıkların içini gören, cimri bir adamdan küfür işitir.

RÜYADA FINDIK KIRMAK

Rüyada fındık kırmak rüya sahibinin yaşadığı zorlukların üstesinden gelerek iyi bir kazanç elde edeceğine delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin kısmetini açılacağı ve hayırlı bir evlilik yapacağı üzerine yorulur. İşinde daha yukarı mevkilere ulaşacağı ve maaşının artacağı, ailesi ile mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder.

RÜYADA FINDIK BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyalarda fındık bahçesi, garip, zengin, cömert, kar sahibi ve insanların arasını birleştiren kimse ile tabir edilir. İbn-i Kesir'e göre fındıklarla dolu bahçe, mal ve nimettir.

RÜYADA FINDIK TOPLAMAK

Rüyada fındık toplamak; rüya sahibinin oldukça uzun süredir kalbini aşka kapatmasına yorulur. Bununla beraber rüya sahibi, aşk bir kez daha şans verecektir. Uzun senelerden beri ilk defa birine kalbini açacak olan rüya sahibi, bu kişi ile hayırlı bir beraberlik yaşayacaktır. Bu beraberlik ile rüya sahibi dünyaya daha olumlu ve enerjik bakacaktır. İş yaşamında oldukça önemli başarılar elde edecek olan rüya sahibi, önemli kazançlara imza atacaktır.